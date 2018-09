“Gescheiden vrouwen voelen zich gelukkiger dan gescheiden mannen”

Vrouwen voelen zich na een echtscheiding gelukkiger dan mannen. Dat blijkt althans uit een rondvraag van het lifestyleblad Style, dat meer dan duizend Britten aan de tand voelde over hun herwonnen vrijgezellenleven.

Het blad legde 1.060 gescheiden mannen en vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar, dertig vragen voor over hun leven na een stukgelopen huwelijk. Uit de antwoorden blijkt dat meer dan de helft van de vrouwen (53 procent) gelukkiger was na de scheiding, tegenover minder dan een derde (32 procent) van de mannen. Gescheiden dames gebruikten meer positieve woorden zoals “blij” en “opgetogen” als ze over de breuk vertelden. Mannen daarentegen kozen meer voor negatieve woordenschat en omschreven het stukgelopen huwelijk vaker als een “mislukking” of “teleurstelling”.

Denken aan de ex

De rondvraag toonde ook aan dat vrouwen zich na een huwelijksontbinding gelukkiger voelen dan mannen. Ruim 61 procent vindt het leven als single leuk, bij mannen is dat maar 47 procent. De ondervraagde mannen (30 procent) gingen wel sneller een nieuwe relatie aan, maar 17 procent gaf toe dat ze in de nieuwe romance nog gevoelens koesterden voor hun ex. Van de vrouwen in een nieuwe relatie dacht slechts 8 procent nog regelmatig aan de ex-partner.

Als voornaamste reden om uit elkaar te gaan werd “een sterk veranderde partner” opgegeven (49 procent). Zich ongelukkig voelen in de relatie en gevoelens koesteren voor een ander vervolledigen de top drie oorzaken van een breuk. Een kleine 14 procent van de respondenten legt de schuld van de relatiebreuk volledig bij zichzelf.