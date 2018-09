Universiteiten zoeken proefpersonen voor nieuwe poliovaccins

Een team onderzoekers van de universiteiten van Antwerpen en Gent zoekt 332 kandidaten om twee nieuwe poliovaccins op uit te testen. In tegenstelling tot een proef in 2017 moeten de proefpersonen deze keer niet een maand in quarantaine leven.

Volgens de onderzoekers komt de definitieve uitroeiing van polio of kinderverlamming dichterbij. “Maar om de laatste stap naar een poliovrije wereld te zetten, is er een nieuw vaccin nodig”, zegt Pierre Van Damme van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de UA. “Het huidige drinkbare vaccin kan in uitzonderlijke gevallen een milde vorm van de ziekte veroorzaken.” In 2018 werden tot nu 18 nieuwe gevallen van “wilde” polio vastgesteld, naast 43 gevallen door het drinkbare vaccin.

Daarom voerde het CEV in 2017 een studie uit met twee kandidaatpoliovaccins, waarbij vijftien vrijwilligers 28 dagen in quarantaine leefden in een containerdorp. De volgende stap is een nieuwe test van dezelfde vaccins, maar deze keer is het niet nodig om de proeven in quarantaine te laten plaatsvinden. Het team is op zoek naar 332 gezonde volwassenen tussen 18 en 50 jaar, die in hun kinderjaren een basisvaccinatie met ofwel het drinkbare ofwel het inspuitbare vaccin hebben gekregen. Er wordt in het bijzonder een oproep gedaan aan Nederlanders die in België wonen, omdat België en Nederland in het verleden een verschillend poliovaccinatiebeleid kenden. Belgen kregen in het verleden het drinkbare vaccin toegediend, terwijl Nederlanders het inspuitbare vaccin kregen.

“Volwassen Belgen en Nederlanders zullen een verschillende darmafweer vertonen ten opzichte van de twee nieuwe drinkbare vaccins, wat het onderzoek bijzonder zinvol en uniek maakt”, legt Van Damme uit.

De studie vindt vanaf oktober 2018 plaats in de vaccinatiecentra van Antwerpen en Gent. Proefpersonen ontvangen een of twee keer het studievaccin met een tussenperiode van 28 dagen. In die periode moeten de kandidaten verschillende keren langsgaan bij het centrum en gebeuren er bloedafnames.