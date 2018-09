Deze programma’s mag u niet missen op dinsdag 25 september

“Er kan altijd een schepje bovenop” denken ze in Ghana over begrafenissen. Lieve Blancquaert ging de voor westerse ogen soms buitenissige taferelen registreren. Frances Lefebure maakt België beter door de zware voet aan te pakken en Thibaut Courtois komt helpen. Op Canvas start een docureeks over de Eerste Wereldoorlog met ingekleurde filmbeelden.