Energiespecialist: “Meer dan vijftig procent kans dat het licht uitgaat in november”

“Ik schat de kans op meer dan vijftig procent dat het licht uitgaat in november.” Dat zegt energieconsulent Alexander Polfliet over het dreigend stroomtekort in ons land. Intussen probeert energieminister Marghem (MR) deals te sluiten met het buitenland om ons land binnenkort toch nog van voldoende stroom te voorzien.

Slechts één van de zeven kernreactors in ons land werkt nog naar behoren. Daardoor dreigen we in november op piekmomenten zonder stroom te zitten. Daarvoor is een afschakelplan uitgewerkt, dat ons land in acht zones heeft opgedeeld.

Maar hoe kan zoiets? We betalen steeds meer voor elektriciteit, terwijl er steeds minder beschikbaar is. Volgens energieconsulent Alexander Polfliet ...