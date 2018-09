Hasselt / Sint-Lambrechts-Herk / Wimmertingen / Kermt / Spalbeek / Kuringen / Stokrooie / Stevoort - Vanaf 20.00 uur kan u de Hasseltse gemeenteraad live volgen. Het is de eerste zitting in het nieuwe stadhuis en in de nieuwe raadszaal. Wellicht ook badend in verkiezingssfeer en in primeur ook voor het eerst op 'vette dinsdag', normaliter in Hasselt een 'feestdag'. Wie vanavond aan het feest is in 't Scheep, leest u in deze kolommen.