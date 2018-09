Nederlandse dames pakken alle medailles op WK tijdrijden, Van Vleuten volgt zichzelf op als wereldkampioene

Oranje boven op het WK tijdrijden bij de vrouwen in Innsbrück dinsdag. Onze noorderburen pakten in Oostenrijk goud, zilver en brons tegen de klok. De 35-jarige Annemiek van Vleuten volgde zichzelf op als wereldkampioene. Anna Van der Breggen werd op een halve minuut tweede, Ellen van Dijk derde. Onze landgenote Ann-Sophie Duyck werd teleurstellend 28e.

Van Vleuten legde de 27,7 kilometer af in 34:25.36. Haar landgenote Anna van der Breggen werd tweede op 28.99, voor een andere Nederlandse, Ellen van Dijk (op 1:25.19). Duyck kwam op 3:59.79 van Van Vleuten over de meet en eindigde daarmee als 28e.

De 35-jarige Van Vleuten was vorig jaar eveneens de snelste. Ook toen strandde Van der Breggen op de tweede stek.

Van Vleuten viel flauw, maar Boer zoekt Vrouw bracht redding

Opvallend: Van Vleuten was enkele uren voor haar overdonderend nummertje in de tijdrit nog flauwgevallen. Toen de dopingcontroleurs moeite hadden om een ader te vinden voor een bloedafname, ging de Nederlandse tegen de grond. “Dat was geen fijn begin van de dag”, zei Van Vleuten tegen de NOS. “Dat is ook wielrennen. Gelukkig was die controle al om 8 uur in de ochtend en had ik nog genoeg tijd om tot mezelf te komen. Ik heb toen Boer Zoekt Vrouw gekeken om weer rustig in mijn hoofd te worden.”

