Dries Mertens en Kat Kerkhofs stellen hun hond voor

Rode Duivel Dries Mertens zien we vaak op het grote scherm en ook Kat Kerkhofs heeft haar plaatsje veroverd op televisie in ‘Tipsy’. Maar wie we nog niet te zien kregen: de viervoetige telg van de familie Mertens. In het gloednieuwe VTM-programma ‘Beestig’ spelen dieren de hoofdrol en Signorina Juliette is de bekende hond die de spits mag afbijten.

‘Beestig’ trekt naar Napels, waar Signorina Juliette de plak lijkt te zwaaien bij Rode Duivel Dries Mertens. En die heeft Juliette bij de hondenkapper blijkbaar het kapsel gegeven van… Radja Nainggolan. Kat Kerkhofs vertelt ook over hoe ze straathond Juliette destijds hebben geadopteerd. En wie is nu het strengst voor Juliette? Kat of Dries?

Van perfecte match tot straffe antwoorden

‘Beestig’ bestaat uit verschillende rubrieken. Niet alleen Dries Mertens en zijn Kat stellen hun hond voor in ‘Ten Huize Van’.

In ‘Perfect Match’ worden nieuwe baasjes aan het ideale huisdier gekoppeld door dierenarts Joshua. Glenn en Sara willen tijdens de eerste aflevering graag een hond voor hun zoontje Lou. Maar welk dier is nu de beste speelkameraad voor de kleuter? Zij krijgen tips over hoe ze de pup het snelst kunnen laten wennen aan zijn nieuwe thuis.

In ‘Zoologisch’ zoekt Joshua uit waarom dieren bepaalde dingen graag doen. Waarom gaan katten vaak in dozen zitten? Waarom kijken vogels zo graag in de spiegel? Waarom verstoppen honden dingen op de meest bizarre plaatsen? Televisiekijkend Vlaanderen komt het allemaal te weten, want dierenarts Joshua legt uit waarom het zo logisch is.

“Mijn liefde voor dieren is aangeboren, als kind kon ik op straat geen hond voorbij lopen zonder te vragen of ik hem/haar mocht strelen”, vertelt Joshua. “Dus was dierenarts worden een makkelijke keuze. Hoe dichter de uitzending komt, hoe meer de hoop groeit dat we baasjes kunnen helpen en inspireren om het leven van hun beestjes nog aangenamer te maken. Gelukkige beestjes zorgen voor gelukkige baasjes!”