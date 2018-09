De modeshow anno 2018: extravagante defilés met film en muziek

Een modeshow draait vandaag niet alleen om de nieuwste kleren van een topontwerper. Bekende labels gaan tegenwoordig vaker voor een totaalconcept. De reden? Dior en co willen je even meenemen naar hun droomwereld, maar modehuizen doen het volgens experte Veerle Windels ook vooral voor de aandacht. "Want het gaat slecht in de business"

Dior

Maria Grazia Chiuri, leading lady bij het Franse modehuis Dior, startte haar show met een choreografische act. De dansers bewogen zich sensueel rond de modellen. “Ik putte veel inspiratie uit het werk van een aantal kunstenaars, onder wie Loïe Fuller, Isadora Duncan, Martha Graham en Pina Bausch. Zij gebruikten dans als een manier om zich vrij te voelen.” Hiermee wil de ontwerpster dat creaties en kunst één worden.

Philipp Plein

Bij de Zwitserse ontwerper Philipp Plein gaat het er al jaren wild aan toe op de catwalk. Fergie kwam al optreden tijdens zijn modeshow en nu kwam die eer rapper Tekashi 6ix9ine toe. Tijdens het wervelende defilé werd er ook gedanst door het bekende YouTube-duo Ayo & Teo. En alsof dat nog niet volstond, was er in de finale ook een dwerg op een moto en zelfs vuurwerk.

Emporio Armani

Het Italiaanse label pakte groots uit met de locatie: de Aeroporto di Milano Linate. Toeschouwers moesten net als voor een echte vlucht hun handtassen laten controleren. En hun ‘vliegtuigticket’ diende als uitnodiging om de trip te maken naar de catwalk waar de nieuwste lente- en zomermode werd voorgesteld. Ook hier volgde een grootse apotheose: de Britse star Robbie Williams gaf een optreden in glitterende kilt. Hij bracht naast zijn eigen nummers ook een hommage aan de betreurde George Michael met een cover van Freedom.

Gucci

Creatief Alessandro Michele showde voor het eerst in Parijs en trakteerde zijn genodigden op een erg complete ervaring in een oude nachtclub. De show werd ingeluid met een obscure en ietwat krankzinnige kortfilm, gevolgd door een deel van het defilé in het schemerdonker. Modellen zonnebrillen in de vorm van slaapmaskers verzamelden op het podium terwijl operamuziek weerklonk. De show werd kort onderbroken door een optreden van Frans icoon Jane Birkin.

Volgens modekenner Veerle Windels is het fenomeen logisch uit te leggen. De meeste modeshows zijn tegenwoordig een Instagram-waardig verhaal. “Mensen zijn product placement op sociale media beu aan het worden. Het is voor ontwerpers veel interessanter om hun merk te linken aan andere zaken zoals muziek of kunst. Het draait ook om aandacht. “De bekendste designers sparen kosten noch moeite om op te vallen. Het gaat momenteel slecht in de business. Iedereen wordt gezien als een influencer die beterschap kan bieden. Als er maar wordt over gepraat. Je hoeft ze show niet eens goed te hebben gezien, achteraf krijg je nog een uitnodiging om de kleding beter te bekijken.”

Welkom in de droom

Windels ziet ook nog een andere reden voor de totaalconcepten. “Een gemiddelde show duurt tussen de zeven en de twaalf minuten en neemt je voor die tijd mee naar een droomwereld. Mogen we nog even in onze cocon zitten? Gewoon nog even verwonderd zijn?” Ze vergelijkt zo’n ervaring met een concert van je favoriete groep: iets om te koesteren. De shows worden ook integraal gefilmd, zo kunnen de beelden later dienen als sfeermakers in de winkels en op de site.