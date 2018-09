“Sagan en BORA-hansgrohe hebben akkoord over contract tot eind 2021”

Peter Sagan zal ook de volgende seizoenen de kleuren van BORA-hansgrohe verdedigen. De drievoudige wereldkampioen heeft met de directie van de Duitse WorldTourformatie een akkoord over een nieuwe verbintenis tot eind 2021. Dat vernam Cyclingnews in de marge van het WK in Innsbruck.

Het nieuws zou vrijdag officieel worden bevestigd tijdens de persbabbel van Sagan voor de regenboogstrijd in Oostenrijk.

De Slovaakse vedette ligt nog tot eind 2019 onder contract. Met een jaarloon tussen 4 en 6 miljoen euro wordt hij beschouwd als dé grootverdiener in het peloton.

“De ploeg en onze sponsors willen Peter houden want zijn uitstraling overstijgt de wereld van het wielrennen”, verklaarde teammanager Ralph Denk onlangs. “Wanneer we het over een contract hebben, is voor ons en voor Peter geld niet hét belangrijkste criterium.”

Sagan doet zondag een gooi naar een vierde opeenvolgende wereldtitel, maar door de moeilijkheidsgraad van het parcours lijken zijn kansen beperkt. De 28-jarige Slovaak won dit seizoen onder meer Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem en een zesde groene trui in de Tour (plus drie etappes). Hij is bezig aan zijn tweede jaar bij BORA, waar ook zijn oudere broer Juraj een plaatsje heeft.