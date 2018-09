Dorpsplein Brustem officieel geopend

Brustem

Aalst (Sint-Truiden) / Brustem / Engelmanshoven / Gelinden / Groot-Gelmen / Halmaal / Kerkom-bij-Sint-Truiden / Ordingen / Sint-Truiden / Zepperen / Duras / Gorsem / Runkelen / Wilderen / Velm - Afgelopen zaterdag werd in Brustem het vernieuwde dorpsplein officieel geopend, maar door het slechte weer kwam daar maar weinig volk op af. De festiviteiten vielen jammer genoeg letterlijk in het water.

In de vroege namiddag werden de bewoners van het dorpsplein getrakteerd op koffie en taart, terwijl de muzikanten van fanfare Sint-Christina voor de muzikale noot zorgden. Om zes uur vond de officiële inhuldiging door het stadsbestuur plaats. Ook Remi Bels, ereburgemeester van Brustem, richtte zich tot de toehoorders. “Het was meer dan 30 jaar geleden dat er in Brustem werd geïnvesteerd, maar de voorbije jaren werd ons dorp weer op de kaart gezet. Onder meer de woningen op het Kapelhof, de uitvoering van het beheersplan van de burchtsite, de vernieuwing van verschillende straten en de heraanleg van het dorpsplein zijn voorbeelden hiervan. Eindelijk heeft men Brustem weten te vinden”, zei Bels, die het stadsbestuur uitdrukkelijk dankte voor de uitgevoerde werken. Het dorpsplein werd geplaveid met bleke kasseien, dezelfde stenen die gebruikt werden bij de heraanleg van de Grote Markt, vorig jaar. In het midden van het plein spuiten fonteintjes. Net als in Sint-Truiden staan er bloembakken, die gebruikt kunnen worden om zones af te sluiten. Een punt van kritiek dat we geregeld hoorden, is dat er geen bomen meer op het plein staan. Wat extra groen zou het plein nog wat gemoedelijker maken. Na het officiële gedeelte werd het kunstwerk ‘Kings Castle’ van Raf Roefflaer onthuld. Een jaar geleden, tijdens de viering van 550 jaar Slag bij Brustem konden de inwoners van Brustem uit twee ontwerpen het nieuwe kunstwerk kiezen dat op de hoek van de Lenaertsstraat en de Herderstraat zou komen. Omdat daar de werken nog bezig zijn, werd het 1 ton zware kunstwerk voorlopig op het dorpsplein geplaatst. Of het daar zal blijven staan, hangt af van de inwoners, hoorden we zaterdag. De festiviteiten werden afgesloten met livemuziek van onder meer Belle Perez en Cookies and Cream, maar door de regen en de frisse temperaturen werd dit niet het feestje waarop men hoopte.