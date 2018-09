VIDEO. Tongers blindengeleidepaardje krijgt rondleiding in Europees Parlement

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) heeft dinsdag in het halfrond in Brussel Dinky ontvangen, het eerste Europese blindengeleidepaardje. Dinky is een minitiatuurpaardje dat werd opgeleid in Tongeren. Het paardje werd ontvangen samen met zijn baasje Monique Van den Abbeel en trainer Jules O’Dwyre.