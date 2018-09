Levensloop Tessenderlo trotseert wind en regen

Tessenderlo - Zaterdag 22 en zondag 23 september vond de vijfde editie van Levensloop Tessenderlo plaats in het Sportpark. De weergoden bedachten dit eerste lustrum met veel wind en regen, maar de organisatoren en de meer dan 4000 deelnemers lieten zich niet afschrikken. De opbrengst bedroeg op zondagnamiddag al meer dan 220.000 euro en de teller tikt nog door tot december.

De weersvoorspellingen zagen er niet erg bemoedigend uit: een grote kans op zware storm, vooral op zondag. Toch kwamen de 84 ingeschreven teams stuk voor stuk hun tenten opslaan en de klok rond wandelen, lopen of fietsen. De organisatoren volgden de meteorologische info onafgebroken met grote alertheid op. Even zag het ernaar uit dat het evenement vroeger afgesloten moest worden. Maar de stormwinden en onweersbuien sloegen gelukkig een andere weg in. Aan hemelwater echter geen gebrek en dat zorgde voor schilderachtige taferelen met kleurige paraplu’s, weerspiegelingen in de plassen en veel ambiance binnenin de tenten. Dankzij de vastberaden en onverschrokken inzet van velen kon er weer een mooie som overhandigd worden aan de Stichting tegen Kanker. Volgend jaar de zesde editie op zaterdag 28 en zondag 29 september.