Greenpeace zet kajakkers in tegen ‘Maaslandse afvalsoep’

Eisden / Leut / Maasmechelen / Mechelen-aan-de-Maas / Meeswijk / Opgrimbie / Vucht / Boorsem / Uikhoven - Veel beweging deze zondag op de Limburgse Grensmaas. Vrijwilligers in kajaks volgestapeld met tientallen witte zakken, haalden er zwerfvuil naar de oevers. Dertien vrijwilligers van Greenpeace trotseerden er het onstuimige weer om de vanaf de oevers moeilijk bereikbare plaatsen van de Grensmaas te verlossen van vele kilo's afval. Ook Greenpeace sympathisanten uit Nederlands Limburg kwamen meehelpen.

De jongste vrijwilliger Luka hielp enthousiast mee en liet fier zijn buit zien. "De eilandjes in de Maas worden gebruikt door de bevers die in de rivier wonen. Zij moesten zich een weg banen tussen hopen afval en plastiek", kaartte hij bewust aan. "De stukjes plastiek worden ook opgegeten door vissen en andere dieren die het met voedsel verwarren waardoor ze ziek kunnen worden", merkte hij bezorgd op.

‘Maaslandse Afvalsoep’

De kajakkers vulden er echter niet enkel vuilniszakken, maar ook vijf grote glazen bokalen met een afvalsoep uit de Grensmaas. "De hoeveelheid zwerfvuil die we hier tegenkomen, wijst erop hoe groot het probleem wel is. Ook andere Maaseilandjes die we vorig jaar reeds van 50 zakken afval verlostten, zijn inmiddels terug opnieuw sterk vervuild. Veel twijfel over dat de huidige beleidsmaatregelingen om rivier-afval en zwerfvuil te voorkomen ruimschoots onvoldoende zijn, kan er niet bestaan”, zegt initiatiefnemer Niele Geypens van Greenpeace Limburg. “Met deze actie willen we dan ook vooral beleidsmakers, producenten en de bevolking aanzetten om meer te doen om zwerfvuil te voorkomen. Dat alleen kan het probleem oplossen. Anders is het dweilen met de kraan open. Daarom ook dat we een deel van het Maasafval verzamelen in 5 grote glazen bokalen.Op maandag overhandigen we met Greenpeace deze bokalen ‘Grensmaas soep’ aan verschillende politieke partijen en de stadsbesturen van Maastricht en Luik.”

"Deze Maaslandse afvalsoep, hier lokaal en artisanaal geproduceerd, wordt door België en Nederland geëxporteerd via de Maas en de Noordzee naar de rest van de wereld. Om uiteindelijk, afgebroken tot microplastics, gedeeltelijk in de voedselketen van dieren en mensen terecht te komen”, verduidelijkt Niele. Volgens Greenpeace en Recycling Netwerk Benelux blijven vele belangrijke structurele oplossingen om zwerfvuil te voorkomen uit. Zo wordt vervuiling nog altijd niet aan de bron aangepakt. Terwijl bijvoorbeeld de meerderheid van de bevolking voorstander is van statiegeld, houden sommige politieke partijen de invoering ervan tegen. De Nederlandse regering schuift dan weer een definitieve beslissing over een uitbreiding van statiegeld naar kleine plastiekflesjes verder voor zich uit naar 2020. Met de overhandiging van de bokalen ‘’Maaslandse afvalsoep’ en een oplijsting van 22 maatregelen om zwerfvuil en rivierafval te voorkomen, wil Greenpeace Limburg beleidsverantwoordelijken aansporen om dringend bijkomende structurele maatregelingen te nemen.