Zeventiger riskeert jaar cel voor inslaan ruit buurman: advocaat vraagt DNA-bewijs

Een 72-jarige man uit Leopoldsburg heeft zich dinsdag in de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verantwoorden nadat hij vorig jaar bij zijn buurman de ruit van de woonkamer insloeg. De Kampenaar is geen onbekende van het gerecht en is eerder al veroordeeld voor het pesten van zijn buren. Nu ging het om feiten van juni vorig jaar.

Op camerabeelden is te zien hoe een voorovergebogen man met een hamer een ruit insloeg. Over het waarom daarvan is onduidelijk. Toen de politie verhaal ging halen, weigerde hij ze binnen te laten. De agenten waren onder meer op zoek naar de kledij die de verdachte op de camerabeelden droeg. “Ik laat niet zomaar iedereen binnen. Bovendien hadden ze geen huiszoekingsbevel”, klonk het in de rechtbank. De buren kregen hun raam vergoed via ...