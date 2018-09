Vossen komen steeds dichter bij mensen, en riskeren zo hun eigen leven

HASSELT – Elk jaar worden in Vlaanderen steeds meer vossen doodgeschoten door jagers. In 2002 ging het nog om 780 dieren in Limburg en 4.606 in Vlaanderen. In 2016 waren er dat 2.905 in Limburg en 12.491 in Vlaanderen. Tussen die periode stijgt de lijn bijna constant. Dat vossen ook steeds dichter bij mensen komen, stelde onze reporter onlangs zelf vast.