Stoffel Vandoorne weer buitenspel: Sauber kiest voor Giovinazzi

De 24-jarige Italiaan Antonio Giovinazzi rijdt het komende F1-seizoen voor Sauber. Hij krijgt het tweede zitje naast de Finse veteraan Kimi Raikkonen. Giovinazzi is een protégé van Ferrari en reed in 2017 al twee F1-races voor Sauber, toen Pascal Wehrlein om medische redenen forfait moest geven. Het door Alfa Romeo gesponsorde Sauber brengt zo voor het eerst sinds 2011 een Italiaanse rijder fulltime naar de F1. Dat jaar reden Jarno Trulli en Vitantonio Liuzzi mee.

De deal betekent dat de Zweedse pay-driver Marcus Ericsson ondanks zijn centen zonder stuur valt, maar ook dat er weer een deur dicht valt voor de neus van Stoffel Vandoorne. Ondanks alle tegenberichten was Sauber een van de laatste strohalmen waaraan de fans van de West-Vlaming zich vastklampten. Vandoorne timmert in alle stilte aan zijn toekomst. Bij zijn opties zijn een jaar als testrijder, een carrière in de elektrische Formule E, een overstap naar de Indycar of een terugkeer naar de Japanse racerij.