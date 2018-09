BORA-hansgrohe verlengt contracten van Oostenrijks kwartet

Brussel - De Oostenrijkers Patrick Konrad, Gregor Mühlberger, Lukas Pöstlberger en Felix Grossschartner hebben hun contract hij BORA-hansgrohe allen verlengd tot eind 2020. Dat maakte de Duitse WorldTourploeg dinsdag bekend.

Patrick Konrad (26) werd dit voorjaar onder meer zevende in de Ronde van Italië en Parijs-Nice en tiende in de Waalse Pijl. Eerder deze maand haalde hij in de Canadese WorldTourkoersen in Quebec (vijfde) en Montreal (negende) ook een ereplaats.

“Hij kende dit seizoen een echte doorbraak, vooral met zijn zevende plek in de Giro. Voor 2019 verdient hij een rol als kopman”, onderstreept teammanager Ralph Denk.

Gregor Mühlberger (24) schreef vorige maand een etappe in de BinckBank Tour op zijn naam. Vorig jaar werd hij nationaal kampioen op de weg. “Met mijn eerste zege in de WorldTour en mijn Tourdebuut heb ik, denk ik, voldaan aan de verwachtingen. Maar ik wil blijven groeien”, zegt hij.

Lukas Pöstlberger (26) werd dit seizoen voor de tweede keer Oostenrijks kampioen op de weg (na 2012). Vorig jaar won hij een rit in de Giro.

Felix Grossschartner (24) eindigde dit voorseizoen als tiende in Parijs-Nice. In zijn tweede Giro werd hij 27e.