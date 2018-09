Waarom is het zo opwindend om twee vrouwen seks te zien hebben? ‘Sex Tape’ toont het antwoord

Dat de deelnemers van ‘Sex Tape’ enthousiast staan te popelen om alle meest pikante details te vertellen over hun seksleven merkten we de voorbije weken al. Maar deze keer is het tijd voor onder andere een lesbisch koppel: Lisa (22) en Eline (33). Zij willen alles laten zien, omdat ze merken dat er nog heel wat mensen in hun omgeving vragen hebben bij een relatie tussen twee vrouwen. En in die beelden hebben de andere kandidaten ook duidelijk zin in…

Lisa & Eline

Het seksleven van Lisa (22) en Eline (23) zit vol variatie, liefde én passie. Zo veel is al duidelijk van het begin. In mannen zijn ze niet meer geïnteresseerd, ze zien elkaar na twee maanden samenwonen nog helemaal zitten. Maar ook de andere kandidaten zijn niet te stoppen. “De tape van de twee dames zie ik wel helemaal zitten”, klonk het bij andere deelnemer Kristof.

Maar waarom is dat eigenlijk? “Ik dacht altijd dat lesbische seks saai zou zijn, maar dat is duidelijk niet het geval. Ze moeten niet onderdoen”, lacht de wulpse Els. Ze hebben immers hun collectie speeltjes en hulpmiddelen klaar. Goedele voegt toe: “Statistisch gezien moet je voor goede seks lesbisch worden. Dan kom je het meeste klaar”, klinkt het. De uitleg is simpel: ze kennen vooral elkaars lichaam: ze weten wat ze moeten doen bij elkaar, wat er werkt. En dat vindt iedereen bewonderenswaardig.

Kim & Kristof

“Op liefde staat geen leeftijd”, vinden Kim (29) en Kristof (46), die goed een jaar samen zijn. Maar Kim twijfelde eerst, want ze heeft al heel wat slechte relaties achter de rug. Bij Kristof vond ze iemand die haar zelfvertrouwen terug gaf en die haar het geloof in de liefde gaf. En dat spat er ook af tussen de lakens, want Kristof weet hoe hij zijn vriendin de beste tijd van haar leven kan geven.

De grootste tip van Kristof: het duimpje. Met een gelijk ritme weet hij Kim immers elke keer weer tot hoogtepunten te brengen. “Als je juist zit dan voel je het opzwellen en dan wordt het iets harder. Ik voel dat”, vertelt hij fier.

Els & Mario

“Wij zijn verslaafd aan seks.” Met dat statement is bij artiestenkoppel Els (40) en Mario (47) de toon gezet. Ze zijn al 17 jaar samen (waarvan 16 jaar getrouwd) en hebben een seksleven om U te zeggen. Toen ze elkaar leerden kennen kwamen ze allebei uit een relatie waarbij ze op seksueel gebied niet aan hun trekken kwamen en beiden beseffen dus het belang van een bevredigend seksleven.

Nu hebben ze elke dag seks. Er gaat dan ook geen dag voorbij of de twee kruipen samen onder de lakens, wat een pittige sekstape opleverde...