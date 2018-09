De kogel is door de kerk: Versace komt in handen van Michael Kors

Er is een akkoord over de overname van het Italiaanse modehuis Versace door zijn Amerikaanse concurrent Michael Kors. Deze laatste telt er 1,83 miljard euro voor neer, zo is dinsdag bekendgemaakt.

Michael Kors heeft grootse plannen met Versace. Zo wil het Amerikaanse bedrijf het merk laten groeien tot 2 miljard dollar omzet. Uit de eerste plannen die werden voorgesteld aan investeerders blijkt dat de nieuwe eigenaar in de nabije toekomst het aantal Versace-winkels wil verhogen van 200 naar 300, e-commerce verder wil uitbouwen en tot slot nog de accessoire- en schoenencollecties gevoelig wil uitbreiden. Die zijn nu goed voor 35 procent van de opbrengt, maar Michael Kors zou dat graag verhogen naar 60 procent.

Michael Kors blijft bestaan

Versace werd in 1978 opgericht door Gianni Versace. De ontwerper werd in 1997 in Miami vermoord, waarna zijn zus Donatella zijn rol overnam. Het Italiaanse modehuis was voor 20 procent in handen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Blackrock, de familie Versace bezat de rest van de aandelen. De familie Versace krijgt 150 miljoen dollar van de aankoopprijs in aandelen van Michael Kors Holdings. Die zal na de afronding van de overname door het leven gaan als Capri Holdings. Michael Kors blijft wel bestaan als modemerk.

Afscheid op hoogtepunt

Donatella Versace neemt afscheid in schoonheid van haar label. Vorig jaar was de show in Milaan volgens verschillende modekenners de beste van het seizoen, met een remake van twintig jaar geleden als finale: een line-up van de supermodellen van weleer, van Christy Turlington en Carla Bruni tot Naomi Campbell en Claudia Schiffer. Het werd een mooi eerbetoon aan haar overleden broer, maar het was ook tijd voor een nieuw hoofdstuk. "Het is een spannend moment voor Versace", reageert ze nu in een persbericht. “Het is twintig jaar geleden dat ik het bedrijf overnam met mijn broers Santo en Allegra. We hebben ingezien dat deze volgende stap ervoor kan zorgen dat Versace zijn potentieel volledig kan waarmaken."

Minder onafhankelijke spelers

Nu ook Versace bij een holding aansluit, blijven er steeds minder onafhankelijke spelers over in het modelandschap. Velen (zoals Dior, Gucci en Yves Saint Laurent) vonden onderdak bij consortia als Kering en LVMH. Enkele maanden geleden nog verkocht bijvoorbeeld Dries Van Noten zijn label aan de Spaanse groep Puig dat ook Nina Ricci, Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne en Carolina Herrera in de portefeuille heeft zitten. Merken als Chanel, Giorgio Armani, Burberry en Prada konden tot nu toe de lokroep van investeringsmaatschappijen en modegiganten weerstaan.

Of de overname Michael Kors veel windeieren zal leggen, is nog maar de vraag. Analisten vrezen dat hij te veel betaald heeft om zijn luxeportefeuille uit te breiden in een poging te kunnen concurreren met grote groepen zoals LVMH en Kering. Na de geruchten van een verkoop verloor het aandeel maandag al acht procent. Voor Michael Kors betekent de overname trouwens een nieuwe grote aankoop. Het Amerikaanse bedrijf kocht vorig jaar voor circa 1 miljard euro al het schoenenmerk Jimmy Choo.