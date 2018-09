KRC Genk neemt het woensdag in de 1/16e finales van de Croky Cup op tegen Lommel SK. Genk-coach Philippe Clement zal duidelijk opnieuw roteren, want sterkhouders Leandro Trossard, Ally Samatta, Ruslan Malinovskyi en Joseph Aidoo krijgen rust. Ook Jere Uronen (kuitblessure) ontbreekt in de Genkse selectie.