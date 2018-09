Wereldkampioen Remco Evenepoel: “Trots en emotioneel dat ik de overleden Igor Decraene mag opvolgen”

Remco Evenepoel heeft zich dinsdag op het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck met overmacht tot wereldkampioen in het tijdrijden bij de junioren gekroond. Het 18-jarige toptalent uit Schepdaal, als laatste gestart met rugnummer 1, legde de 27,7 km af in 33:15.24 (gem.: 49,97 km/u). Daarmee was hij liefst 1:23 sneller dan de Australiër Lucas Plapp, die zilver won. “Dit is een droom, deze trui is ook zoveel mooier dan die van Europees kampioen.”

Remco Evenepoel reageerde uitgelaten in het flash-interview: “Ik ben hier heel blij mee”, lachte hij. “Dit was mijn belangrijkste doel: ik ga voor de dubbel en dan moet je ook de eerste winnen. “Dit was de belangrijkste voor mij, ook voor België. Dat ik de opvolger ben van de overleden Igor Decraene maakt me zo emotioneel. Deze zege is voor hem. Twee weken geleden reed ik nog de Memorial Igor Decraene en toen had ik een gesprek met zijn ouders en broers. Zij zeiden toen dat als er iemand nog wereldkampioen tijdrijden mocht worden bij de junioren ik het was. Ik heb toen gezegd dat als ik zou winnen dat deze voor hem zou zijn. Ik hoop dat hij van boven heeft kunnen kijken en trots op mij kan zijn.”

“Ik ben zo fier, dit is een droom. Dat is ook goed voor het land, denk ik. Het was gepland om alles op de beklimmingen te zetten, vanaf 10 kilometer reed ik zo hard als ik kon en het werkte. Van bij de start voelden mijn benen erg goed aan. Hier heb ik zo hard voor gewerkt, dan is het leuk dat het ook iets oplevert. Ik moet het Belgische team bedanken, mijn coach, familie, ouders, vrienden en het Quick-Step Team dat me al een goede training heeft gegeven. Nee, ik heb geen spijt dat ik gestopt ben als voetballer. Dit is voorlopig de mooiste dag van mijn leven. En dat ze me de nieuwe kannibaal noemen... Ik denk enkel aan mezelf.”

“Mijn volgende doel is de wegrit van donderdag, dan begin ik aan mij profbestaan. Ik kijk ernaar uit. Maar eerst dus nog donderdag.”

Bondscoach Carlo Bomans: “Igor Decraene was ook zo uitzonderlijk”

Bondscoach Carlo Bomans was uiteraard ook erg fier. “De communicatie was onderweg uitgevallen dus wisten we niet veel van de tussentijden, maar we hadden de tijden van Ilan van Wilder en daarop liep hij altijd verder op uit, dus wisten we wel dat het goed zou komen. Zeker toen hij ook snel die Noor inhaalde, toch één van de favorieten (Soren Waerenskjold werd nog vijfde, red.).”

De Australiër Plapp leek het onderweg nog even spannend te maken met een toptijd, maar Bomans maakt zich toen al niet meer ongerust: “Ik wist dat het laatste gedeelte heuvelachtig was en dat is toch zijn terrein, zijn sterkste punt. Er is nog wat werk aan zijn houding maar daar is nog tijd voor. Nu focussen we op de wegrit van donderdag, daarna is het aan anderen om hem te begeleiden in alles wat nu op hem afkomt.”

De druk was groot op de topfavoriet, dat besefte Carlo Bomans ook. “Ik had dit natuurlijk wel verwacht maar we zijn altijd voorzichtig gebleven want er kan altijd ietsmisgaan, zoals vorig jaar. Remco is een uitzonderlijke renner maar elke wedstrijd moet nog worden gereden en hij was toch ook nog twee keer geklopt. Of hij de meest uitzonderlijke renner is die ik meemaakte? Toch wel, al mag je er Igor Decraene er toch ook bij tellen. Maar we zullen nooit weten waar hij zou zijn geëindigd.”

Igor Decraene werd op 24 september 2013 in het Italiaanse Firenze wereldkampioen tijdrijden bij de junioren maar overleed op 30 augustus 2014 op 18-jarige leeftijd toen hij ‘s nachts in door een trein werd aangereden.