Topfavoriet Remco Evenepoel verplettert tegenstand op WK tijdrijden bij junioren

Remco Evenepoel heeft zijn reputatie waargemaakt. Op het wereldkampioenschap tijdrijden bij de junioren verpulverde hij de tegenstand. Hij telde maar liefst één minuut en 23 seconden voorsprong op de nummer twee, de Australiër Luke Plapp. Vijf jaar na de betreurde Igor Decraene is de eerste Belgische wereldtitel in het tijdrijden bij de junioren zo een feit.

Branko Huys was de eerste Belg die van start ging op het WK tijdrijden voor de junioren. Maar meer nog dan zijn tijd, (37:44.80) waren het zijn woorden achteraf die ertoe deden: “Omdat Remco en Ilan een zeer goede aërodynamische positie hebben, speelt dat in hun voordeel. Ik verwacht dat ze straks de puntjes op de i zullen plaatsen en één en twee zullen eindigen.” Hij had het over die andere twee Belgen, Remco Evenepoel en Ilan Van Wilder.

Dat duo was op het EK tijdrijden bij de junioren in juli van dit jaar al één en twee geworden. Vooral de 18-jarige Evenepoel had het voorbije jaren indruk gemaakt met zijn resultaten: na zijn Europese titel in het tijdrijden won hij ook op de weg met zomaar eventjes tien minuten voorsprong. De nieuwe Merckx was geboren.

Foto: BELGA

Australiër ontpopt zich tot te duchten concurrent

Niet dat Van Wilder het voorbije jaar zoveel had moeten onderdoen voor Evenepoel. Negen keer was de Opwijkenaar dit seizoen tweede geëindigd bij de junioren, vijf keer daarvan was achter zijn meer beroemde leeftijdsgenoot. Niet toevallig was het ook Van Wilder die even voor de middag de Nederlander Michielsen van de hotseat drumde.

België mocht heel even dromen van opnieuw goud en zilver, tot de Australiër Luke Plapp zijn entree maakte. Die was op het EK piste bij de junioren van vorige maand al goed voor twee gouden medailles en deed meer dan een halve minuut af van de tijd van Van Wilder. Algauw bleek dat dit ook te hoog gegrepen was voor de Italiaan Andrea Picollo en de Duitser Michel Hessmann, die er wel nog in slaagden Van Wilder van het podium te stoten.

Evenepoel doet monden nog maar eens openvallen

Het woord was aan Evenepoel, en de Europese kampioen deed iedereen die even vreesde dat Plapp voor een stunt zou kunnen zorgen al snel anders geloven. Bij het eerste tussenpunt was hij al vijftig seconden sneller dan de Australiër. Ongezien. Enkele minuten later haalde hij het Noorse talent Soren Werenskjold, de renner die voor hem was vertrokken, al gewoon in.

De voorsprong van Evenepoel was in de laatste rechte lijn al zo groot dat hij nog alle tijd had om uitbundig juichend, met één hand van het stuur, over de finish te bollen. Hij klokte af met maar liefst één minuut en 23 seconden voorsprong op Plapp (33.15.24), een immens verschil op dit niveau. Meteen na aankomst stortte een geëmotioneerde Evenepoel zich in de armen van zijn ouders. Hij is de eerste Belgische wereldkampioen tijdrijden bij de junioren sinds de betreurde Igor Decraene.

Voor België is het de tweede medaille dit WK. Maandag snelde Brent Van Moer naar zilver in de tijdrit voor beloften.

Top tien op WK tijdrijden bij de junioren:

1. Remco Evenepoel (België) 33:15.24

2. Luke Plapp (Australië) +1:23.66

3. Andrea Piccolo (Italië) +1:37.62

4. Michel Hessmann (Duitsland) +1:47.69

5. Soren Werenskjold (Noorwegen) + 1:50.30

6. Ilan Van Wilder (België) + 2:01.32

7. Manuel Michielsen (Nederland) +2:10.89

8. Joseph Laverick (Groot-Brittannië) +2:21.84

9. Jacob Madsen (Denemarken) +2:26.52

10. Michael Garrison (Verenigde Staten) +2:32.95

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA