Kookploegen Landelijke Gilden strijden om de titel beste kookploeg

Beverst / Bilzen / Eigenbilzen / Grote-Spouwen / Hees / Kleine-Spouwen / Mopertingen / Munsterbilzen / Rijkhoven / Rosmeer / Spouwen / Waltwilder / Martenslinde / Hoelbeek - Maandagavond 24 september organiseerde de Landelijke Gilden voor de eerste maal een gewestelijke kookwedstrijd. Iedere gilde, actief in het gewest Kortessem - Bilzen, kreeg de kans om een kookteam af te vaardigen.

De avond begon met een quiz 'De slimste mix ter wereld', gebaseerd op het bekende TV-programma.

Ondertussen waren de kookploegen van de Landelijke Gilden Hees, Eigenbilzen, Mopertingen en Werm in de keuken de voorbereidingen aan het treffen voor een heerlijk driegangenmenu: courgette-kippensoep, varkenshaasje met een Normandische saus en een aardappelwaaier en als afsluiter pannenkoek met appel, ijs en chocoladesaus.

Een jury, bestaande uit een afvaardiging van de deelnemende Landelijke Gilden, beoordeelde samen met chef-kok Dominique Vreven van restaurant 't Vlierhof elk gerecht van iedere kookploeg.

Het was een spannende wedstrijd en de teams waren aan elkaar gewaagd, maar het was de Landelijke Gilden van Hees die met de titel van beste kookploeg ging lopen.