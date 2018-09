Drone dropt eerste gezonde tussendoortjes in Aalsterse school

Een drone levert dinsdag in de school BuSO Levensvreugde in Aalst een eerste tussendoortje in het kader van ‘Oog voor Lekkers’, een Vlaams-Europese actie die kleuters en jongeren wil aansporen om te kiezen voor fruit, groenten en melk. Deelnemende scholen bezorgen de leerlingen minstens 10 weken lang een stuk fruit, groente en melk en geven uitleg rond gezonde voeding.

Het is de tweede editie van ‘Oog voor Lekkers’, dat vorig jaar in 1.200 Vlaamse scholen zowat 327.500 leerlingen liet proeven van gezonde tussendoortjes. De actie is nodig omdat cijfers over de Belgische voedselconsumptie tonen dat 36 procent van de kinderen tussen 3 en 5 onvoldoende fruit eet. Maar liefst 65 procent eet bovendien onvoldoende groenten, een cijfer dat stijgt naarmate kinderen ouder worden. 90 procent van de kinderen tussen 3 en 9 drinkt dan weer te weinig melk.

Te veel ongezond

“Niet alleen eten kinderen te weinig gezonde voeding, ze eten ook te veel ongezonde zaken”, zegt Laura Vandeweghe van het Vlaams Instituut Gezond Leven. “Zo halen ze dagelijks tot vier keer meer calorieën uit gesuikerde dranken en koeken, dat kan tellen.”

Vlaamse scholen kunnen zich inschrijven voor de subsidiëring van 1 portie fruit of groente of 1 portie melk per leerling per week voor een periode van 10 of 20 weken. Scholen kunnen nog tot en met 1 oktober intekenen op ‘Oog voor Lekkers’.