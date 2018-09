Het NBA-circus is begonnen: LeBron tempert verwachtingen, Irving deelt steekje uit aan “superteam” Golden State

LeBron James heeft zijn eerste publiek optreden als speler van de LA Lakers achter de rug. Op de NBA Media Day had de viervoudige MVP het over de verwachtingen voor het nieuwe seizoen. Ook bij de 29 andere teams werd er gesproken, waaronder bij de Boston Celtics en Golden State Warriors.

James stond de voorbije acht seizoenen telkens in de NBA Finals, eerst met Miami (2011-2014) en daarna met Cleveland (2015-2018). Drie keer werd hij kampioen (in 2012, 2013 en 2016). Bij de Lakers hopen ze dat King James het team opnieuw kan laten aanknopen met de vele successen uit het verleden. Met zestien titels zijn de LA Lakers na Boston (zeventien titels) de meest gelauwerde club in de NBA-geschiedenis. Maar de voorbije vijf seizoenen haalden de Lakers zelfs de play-offs niet meer.

“We zullen dit seizoen matchen winnen en matchen verliezen. Dat is de normale gang van zaken”, vertelde James. “Waar je wel controle over hebt, is hoe je je voorbereidt. Hoe je elke dag probeert beter te worden. Dit is een nieuwe groep. Er zullen goede en slechte tijden zijn. Dat is normaal wanneer een ploeg wordt opgebouwd. Maar als we hard werken en bereid zijn opofferingen te maken, dan zal alles op een bepaald moment in de juiste plooi vallen.”

Volgens de 33-jarige basketvedette kan het seizoen van de Lakers ook een succes worden zonder titel. “Je meet succes niet alleen af aan het winnen van een kampioenschap. Er is maar een kampioen maar dat betekent niet dat je niet succesvol bent”, onderstreepte James, die niet vindt dat de Lakers zich moeten vergelijken met de Golden State Warriors, de kampioen van de voorbije twee jaar. “We hebben nog een lange weg te gaan om tot bij Golden State te geraken. Zij kunnen de draad gewoon weer oppikken, wij moeten vanaf nul beginnen. We moeten ons geen zorgen maken over wat ze bij Golden State doen. Wij moeten alleen focussen op wat wij kunnen doen om als team beter te worden. Hopelijk komen we zo op een dag in een positie dat we voor een kampioenschap kunnen strijden net zoals Golden State de voorbije jaren heeft gedaan.”

“Wij winnen van de Warriors”

Vorig seizoen kroonden de Golden State Warriors zich voor de derde keer in vier jaar tijd tot kampioen in de NBA. In de finale namen Stephen Curry en co het telkens op tegen de Cleveland Cavaliers met LeBron James, maar die zit dus nu in Los Angeles. De grote uitdagers dit seizoen lijken dan ook de Boston Celtics van Kyrie Irving.

“Kunnen we de Warriors over zeven wedstrijden verslaan in de play-offs? Ja”, aldus de ex-ploegmaat van LeBron die de play-offs vorig seizoen miste door een blessure. “Door de spelers die we hebben en wat we hier opgebouwd hebben. Niet alleen voor dit seizoen, maar hopelijk voor de komende jaren. We hebben iets speciaal.”

De Celtics haalden zonder Irving én Gordon Hayward wel de halve finale, waarin ze na een thriller met 4-3 verloren van Cleveland. Maar Golden State, dat is nog een ander paar mouwen. “Ik heb drie finales op rij (2015-2017) tegen hen gespeeld”, zegt Irving. “Ik heb hen zien evolueren, met het talent dat ze hebben. En nu komt daar nog eens DeMarcus Cousins bij. Dat was van oké dan… Maar we delen één ding: we zijn elkaar al tegengekomen. Ik heb hen al verslagen in een serie (finale 2016).”

The Celtics at full strength are scary.



Geen stress

Bij de Warriors trekken ze zich vooral niet te veel aan van de kritiek. “We hebben drie van de voorbije vier titels gewonnen”, aldus coach Steve Kerr. “Onze plek in de geschiedenisboeken staat al vast. Mijn spelers voelen niet echt druk meer. Ze begrijpen de belangrijkheid van het opnieuw te willen doen, want dit wordt misschien het laatste jaar in deze formatie. Weet je, met al het geld dat rondgaat in de NBA.”