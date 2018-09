Nieuw woonconcept in opmars: huur uw eigen woning

De organisatie wooncoop zoekt mensen die in Gent, Brugge en nu ook in Antwerpen een woning willen huren bij zichzelf. “Deze nieuwe woonvorm is voor vele mensen beter geschikt dan het gewone huren of kopen”, zegt initiatiefnemer Karel Lootens. Ook in Hasselt is er interesse voor ‘cohousing’. “Maar daar moeten we het anders verpakken.”

Wooncoop heeft vandaag al vijf panden, waarvan vier in Gent en een in Brugge. “Daar wonen in totaal vijftien mensen in”, zegt Karel Lootens. “Ze wonen bijvoorbeeld samen in een herenhuis dat we in verschillende kamers hebben opgedeeld of in een appartement. We hebben ook gronden aangekocht waar we in de komende jaren nieuwe gebouwen op laten zetten. Daar kunnen alles samen zeventig mensen in wonen.”

Wie in een woning van wooncoop wil wonen, wordt mee aandeelhouder. “Een aandeel kost 250 euro”, zegt ...