Verzekering weigert doodzieke Belgische vrouw te repatriëren: nu ze overleden is, mag ze wel naar huis

Verzekeringsagentschap DKV weigerde een Belgische vrouw naar België te brengen om haar te laten verzorgen, nadat ze een levensgevaarlijke val had gemaakt op vakantie in Slovakije. Volgens DKV had Jeanny Kapamba (66) een dag voor het ongeval enkele glazen wijn gedronken, wat de val in de hand zou hebben gewerkt. Nu is de vrouw overleden. Dat schrijft Sud Info.

Op 31 augustus maakte Jeanny Kapamba (66) uit het Waalse Chaudfontaine een ongelukkige val van enkele trappen uit Slovakije. In allerijl werd ze weggevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Maar daar moest de vrouw vechten tegen sepsis, een zogenaamde bloedvergiftiging.

Maar ondertussen werden haar familieleden aan hun lot overgelaten, zo schrijft Sud Info. Haar kinderen en kleinkinderen wilden hun geliefde immers zo snel mogelijk naar België brengen, zodat ze hier de beste zorgen zou kunnen krijgen, omringd door haar familie.

Verzekeringsagentschap DKV weigerde echter om de doodzieke vrouw naar ons land te repatriëren. In de kleine lettertjes van hun reisverzekeringscontract staat immers dat alcoholmisbruik een reden kan zijn voor het bedrijf om hulp te weigeren. Jeanny Kapamba had een alcoholniveau van 0,7 gram in haar bloed, wat het gevolg zou zijn van enkele glazen wijn de dag voordien.

Enkele weken later werd de bloedvergiftiging Jeanny Kapamba fataal. Op zondag 16 september moest ze haar strijd staken. Woensdag wordt de moeder van twee dochters en grootmoeder van twee kleinkinderen begraven in Chaudfontaine. Nu wil DKV haar levenloze lichaam immers wel repatriëren, omdat ze overleden is. Een pijnlijke slag in het gezicht van haar familie, die op heel wat onbegrip kan rekenen.