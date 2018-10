Zo maak je komaf met prikkende truien

De herfst is officieel in het land. Tijd om je wollen truien uit de kast te halen! Prikken ze te veel of hangen ze vol opgewolde pluisjes? Zo maak je ze weer mooi glad & zacht!

Bye bye, pluisjes

Opgewolde pluisjes doen je trui er al snel versleten uit zien. De oplossing? Ga met een puimsteen of ongebruikt wegwerpscheermesje over je trui. Kies voor een bot scheermesje voor fijne truien: zo verklein je het risico op gaten. Ga vervolgens heel voorzichtig met het scheermesje over je trui en zorg ervoor dat je trui op een vlakke ondergrond ligt. Trek je trui strak, zodat je er gemakkelijk met het mesje overheen kunt gaan.

Wil je helemaal geen risico nemen? Gebruik dan een pluizendief. Ook dit apparaatje scheert de pluisjes er af, maar dankzij het beschermkapje voor de mesjes, is het risico op gaten minimaal.

Trek je pluisjes er alleszins nooit met de hand vanaf. Dit helpt voor heel even, maar in feite wol je je trui alleen maar meer op doordat de vezels niet worden doorgeknipt maar 'uitgerekt' waardoor er bij de minste wrijving opnieuw pluisjes zullen ontstaan.

Van prikkelbaar naar aaibaar

De eenvoudigste hack om van een prikkende trui af te komen? Voeg een beetje azijn toe aan je wollen was, zo voelen harde, kriebelende pluisjes een stuk zachter aan. Trek je truien ook altijd binnenstebuiten: zo verminder je de wrijving tijdens het wassen. Truien die - letterlijk - erg gevoelig zijn, was je best in een aparte waszak en houd je apart van kleding met zware/scherpe kantjes zoals ritsen en knopen.

Ook een overnachting in de diepvriezer doet wonderen om je trui wat zachter te maken. Maak je trui volledig nat en leg ze een nachtje in de diepvriezer. Op die manier trekken de vezels van je kleding zich samen en prikken ze dus minder!

Conditioner? Niet alleen goed voor je haar!

Je prikkende trui instant zachter maken? Vul je wastafel met koud water en dompel je trui onder tot ze kletsnat is. Laat het water weglopen en druk het koude water zoveel mogelijk uit je kledingstuk. Dep voldoende conditioner (bij voorkeur een extra voedende) op je trui wanneer ze nog nat is. Een half uur laten intrekken, de conditioner zachtjes uitdrukken, je kleding een dag laten drogen en klaar!