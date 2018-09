Khloé Kardashian mist zwanger zijn: "Ik had geen excuus nodig om asociaal te zijn"

Zo'n zes maanden geleden beviel Khloé Kardashian van dochtertje True, maar ze kijkt nu al met heimwee terug op de periode toen ze zwanger was. En daar heeft ze naar eigen zeggen een goede reden voor.

Khloé Kardashian beviel in april van haar eerste kindje, dochtertje True. Hoewel ze eerst ontgoocheld was dat het een meisje zou worden in plaats van een jongen en vervolgens werd bedrogen door haar vriend Tristan Thompson, kijkt ze nu toch met weemoed terug op die periode. Dat liet ze in een tweet weten. Als reden schuift ze duidelijk één iets naar voren.

"Ik mis het zwanger zijn voor een paar redenen, maar ik mis het vooral omdat ik toen een excuus had om asociaal te zijn en om vroeg naar bed te kunnen gaan zonder dat ik me daar zus of zo bij hoefde te voelen", klinkt het.

Heel wat van haar volgers konden zich daar wel in herkennen. "Een baby is het beste excuus ooit. Het is ook het perfecte alibi om vroeger van een feestje te vertrekken", reageert iemand.

I miss being pregnant for a few reasons but I really miss being pregnant because I used to have an excuse to be antisocial and go to bed early and not feel any type of way