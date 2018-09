CLUBNIEUWS. Lees hier de laatste nieuwtjes over de Limburgse voetbalclubs

Naast de profclubs KRC Genk, STVV en Lommel SK telt Limburg ook een heleboel amateurclubs. Ook daar valt natuurlijk heel wat nieuws te rapen. In deze rubriek bundelen we de belangrijkste nieuwtjes uit het amateur- en provinciaal voetbal.

THES: Met de handblessure van Jo Christiaens gaat het ondertussen de goede kant op. Vanavond traint hij met een speciaal verband en als dat goed verloopt, zit hij zaterdag in de selectie voor Oudenaarde. Door de afwezigheid van Christiaens kwam Houwaer in de ploeg en zat Steven Van Tilburg (vorig seizoen gestopt als speler, maar wel nog in de trainersstaf) tegen Dender en Knokke als backup op de bank. Sam Van Aerschot traint nog voor onbepaalde tijd met de beloften. (kj)

BOCHOLT: Christophe Bertjens ...