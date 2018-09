Dames KTC Meulenberg voor de vijfde keer Belgisch kampioen

Meulenberg

Helchteren / Houthalen / Houthalen-Helchteren - De dames van KTC Meulenberg hebben voor de vijfde keer de Belgische titel binnengehaald bij de dames 35/2 (nationaal).

Zes vriendinnen, wekelijks één trainingsavondje, jaarlijks een teambuildingsweekendje naar Amsterdam, Parijs, Knokke, Milaan, Nieuwpoort... Meer moet dat niet zijn om ervoor te zorgen dat de dames van KTC Meulenberg naar buiten komen als een ijzersterk team dat jaarlijks opnieuw bevestigt, of toch 'bijna' ieder jaar...

Vijf nationale titels in een tijdspanne van zes jaar staan ondertussen op hun palmares. Vorig jaar waren ze nochtans al op een zucht verwijderd van hun vijfde titel, maar door een ploegforfait werden de kaarten ineens anders verdeeld waardoor ze naar hun gevoel op een niet-correcte manier langs de titel grepen. Dit jaar waren de dames gebrand om revanche te nemen. Na een verbeten finalestrijd, 2-2 na de enkels, maar wel met een set in hun voordeel, hebben ze door een nooit eerder toegepaste dubbelcombinatie de overwinning binnengehaald. Tot grote ergernis van de tegenstanders.

“Zo zie je maar dat in bepaalde omstandigheden tactiek een niet te onderschatten rol kan innemen. Of we stevig gevierd hebben? Behoorlijk, maar we hadden vanuit Temploux nabij Namen nog een lange rit naar huis voor de boeg”, zegt Lieve Moors. “We zijn na al die jaren een stevig vriendengroepje geworden. We hebben afgesproken dit jaar onze vijfde titel te gaan vieren in New York. Benieuwd wat dat volgend jaar zal geven…”