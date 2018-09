Diane Von Fürstenberg komt naar Brussel om titel van ereburger in ontvangst te nemen

Diane Von Fürstenberg (71) zal eind september de titel van ereburger van de stad Brussel zelf in ontvangst nemen. De bekende modeontwerpster werd namelijk in onze hoofdstad geboren. Naar aanleiding van die eer die haar te beurt valt, organiseert ze ook een feestje in haar winkel in de Grotehertstraat.

Diane Von Fürstenberg werd in 1946 in Brussel geboren als dochter van Roemeense immigranten. Ze heette oorspronkelijk Diane Simone Michelle Halfin, maar al snel stuurde haar moeder, die Auschwitz had overleefd, haar naar allerlei internationale scholen. Het was uiteindelijk aan de universiteit van Genève dat ze prins Egon von Fürstenberg leerde kennen, een erfgenaam van het Fiat-imperium. Hoewel ze na hem nog eens hertrouwde, bleef ze altijd de naam Von Fürstenberg behouden.

Die naam zette ze in 1972 met de lancering van haar iconische wikkeljurk ook op de modekaart. Met de uitvinding van dat kledingstuk wou ze de werkende vrouw toch elegant kleden. Het was het begin van wat een internationaal modehuis zou worden. Vandaag woont en werkt ze al decennialang in de VS, worden haar creaties in zo'n zeventig landen verkocht, is ze President of the Council of Fashion Designers of America en heeft ze wereldwijd vijftig winkels. Ontwerpen doet ze wel zelf niet meer, want Nathan Jenden heeft haar taak als creatief directeur overgenomen.

Signeersessie

Hoewel ze al lang niet meer in Brussel woont, blijft haar verhaal toch verbonden met onze hoofdstad. Het stadsbestuur ziet haar dan ook als iemand die Brussel mee als modestad heeft gelanceerd. Daarom wordt ze eind september in de bloemetjes gezet met de titel van ereburger. Waar ze die titel in ontvangst zal nemen, is nog niet bekend. Wel zal ze op 28 september in haar winkel in de Grotehertstraat 11 aanwezig zijn om het te vieren. Zo geeft ze er om 11 uur een signeersessie.