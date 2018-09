Hilde Van Mieghem vindt dat #MeToo-gevolgen voor Bart De Pauw best meevallen: “Hij werkt toch ook rustig verder”

Actrice en #MeToo-voorvechtster Hilde Van Mieghem vindt dat de gevolgen van de heisa voor Bart De Pauw best nog mee vallen. Dat heeft ze gezegd in een interview met Dag Allemaal, nadat mensen haar aanspraken over haar milde houding tegenover het grensoverschrijdend gedrag van Jan Fabre. Want dat stond immer in schril contrast met haar sterke stem na de aantijgingen tegen tv-maker Bart De Pauw.

Nadat de VRT de samenwerking met Bart De Pauw stopzette na klachten over stalking en grensoverschrijdend gedrag, nam Hilde Van Mieghem het op voor de slachtoffers, die het zwaar te verduren kregen in de publieke opinie. Maar na de open brief over seksuele intimidatie van Jan Fabre, hield ze zich afzijdig.

Niet omdat ze de zaken niet vergelijkbaar vond, vertelt ze nu in een interview met Dag Allemaal. “De gevolgen voor Jan Fabre zullen niet min zijn, hoor”, aldus Van Mieghem. Volgens de actrice krijgt de kunstenaar het momenteel wel degelijk zwaar te verduren. Al wil ze de situatie rond Bart De Pauw niet dramatiseren. “Die werkt toch ook rustig verder? Hij regisseert nog. Hij acteert nog. Hij heeft een mooi project kunnen doen voor havenbaas Ferdinand Huts. Ik denk dat het heus nog wel meevalt voor hem.”