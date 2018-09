Prinses Claire amper nog in het openbaar te zien: “Prins Laurent heeft haar tot isolement verbannen met zijn grillen”

Het gaat niet goed met prinses Claire, nu de populariteit van prins Laurent door zijn capriolen pijlsnel de dieperik instort. Volgens het Franstalige weekblad Paris Match en Story is de royal bijna nooit meer in het openbaar te zien en is dat te wijten aan het gedrag van haar echtgenoot.

De reputatie van prinses Claire is duidelijk: men noemt naar de neutraliteit zelve, “het Zwitserland van Laken”. Maar stilaan lijkt het ook haar teveel geworden te zijn, zo schrijft Paris Match. “Ze is getormenteerd, ze laat zich amper nog in het openbaar zien, omdat haar echtgenoot haar tot isolement heeft verbannen met zijn grillen”, klinkt het bij de bronnen van de Franstalige pers.

Bij de herdenkingsmis voor koning Boudewijn zagen we bijna de hele familie, tot zelfs prins Amadeo toe. Maar naast ook koning Albert en koningin Paola, was ook Claire afwezig. Tijdens de nationale feestdag was ze er wel, op de achtergrond en schijnbaar vermoeid, zo schrijft Paris Match. Ook op andere officiële optredens duikt prins Laurent alleen op. Een vriendin van de royal vindt dat op zijn zachtst gezegd bizar. “Claire is beschikbaar, maar we hebben de indruk dat de deuren voor haar gesloten blijven.”

De oorzaak? “Zij betaalt deels de prijs voor de problemen met Laurent”, reageert de anonieme vriendin. De gerechtelijke stappen van de prins maken hem immers niet zo populair. Zijn gerechtelijke stappen rond de dotatie, zijn woede-uitbarstingen in de pers en zijn dreigementen tegenover het parlement kunnen op weinig appreciatie rekenen. Noch bij zijn familie, noch bij het publiek en de politiek.

Volgens de Franstalige bron maakt de prins er sinds de vermindering van zijn dotatie zelfs een punt van om zijn vrouw thuis te laten, hij zijn werkingskosten moet verantwoorden bij het Rekenhof. “En daar is hij zo verbolgen over dat kledij en kapbeurten voor officiële optredens van Claire er volgens hem niet meer vanaf kunnen”, klinkt het in Story. De prinses is nu dan ook voltijds in de weer voor haar drie tienerkinderen, prinses Louise (14) en de prinsen Nicolas en Aymeric (12).