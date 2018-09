Fouad Belkacem geraakt niet op proces vanuit Hasselt: “Gisteren pas gevraagd om hem te vervoeren”

Hasselt - De zaak over de mogelijke nationaliteitsafname van Fouad Belkacem kan dinsdag toch gepleit worden. De voormalige leider van terreurorganisatie Sharia4Belgium wordt alsnog overgebracht naar het hof van beroep in Antwerpen, waar de zaak in principe om 13 uur behandeld wordt.

De zaak-Belkacem liep vanmorgen vertraging op omdat hij niet kon worden overgebracht uit de gevangenis van Hasselt. De federale politie had geen vervoer of manschappen om hem naar het hof van beroep in Antwerpen te brengen.

Op de zitting van 26 juni, toen de zaak een eerste keer werd uitgesteld door een staking in de gevangenis, werd meteen een fax gestuurd naar de gevangenis van Hasselt dat hij op 25 september naar het hof van beroep moest worden gebracht. Dinsdagmorgen bleek hij niet aanwezig te zijn.

Zowel het openbaar ministerie als de verdediging van Fouad Belkacem reageerde verbolgen op het nieuws. Belkacem wil zijn proces bijwonen, omdat er voor hem veel op het spel staat. Om die reden had het hof in juni een uitstel toegestaan.

Meester Liliane Verjauw, de advocaat van Belkacem, overweegt om de Belgische Staat te dagvaarden omdat haar cliënt de zittingen niet kan bijwonen. “Het afnemen van de nationaliteit is een uitzonderingsprocedure waartegen je zelfs niet in beroep kan gaan”, aldus Verjauw. “Mijn cliënt heeft het recht om dat proces in persoon bij te wonen. Als men de rechtsstaat zo genegen is, moet men maar zorgen dat mijn cliënt bij zijn proces aanwezig kan zijn.”

Terro-afdeling

Belkacem zit opgesloten in de speciale terro-afdeling van de gevangenis van Hasselt. De politie van Limburg Regio Hoofdstad (LRH) moest hem overbrengen naar Antwerpen maar “het bericht dat hij vandaag moest worden overgebracht bereikte ons gisteren laattijdig waardoor wij niet de nodige mensen en middelen vonden om het vervoer te verzekeren,” klinkt het bij LRH.

Fouad Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. Daarna werd de procedure gestart om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen.

De zaak sleept intussen al twee jaar aan. Eerst lag het proces anderhalf jaar stil door een procedure voor het Grondwettelijk Hof en nu lijkt men er maar niet in te slagen om Belkacem in Antwerpen te krijgen voor zijn proces.