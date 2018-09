Kim Clijsters komt man aanmoedigen, maar is dan getuige van zware rellen bij Israëlische basketbalfans

België maakt nog steeds kans op drie deelnemers aan de Champions League. Charleroi kwalificeerde zich na Antwerp Giants ook voor de tweede voorronde. Oostende is rechtstreeks geplaatst.

In Hapoel Tel Aviv had Charleroi met 76-73 verloren. Vroeg in de match wiste het die achterstand uit. Charleroi bouwde snel een 21-10-voorsprong uit maar de Israëli, heel sterk in de offensieve rebounds, reageerden in de negende en tiende minuut met een 0-9-rush. Een bom van Mobley bracht de Spirous halverwege (39-34) virtueel in de volgende ronde. Dat verschil (53-48) prijkte ook aan het halfuur nog op het bord. Bij een 62-52-score na 35’ lag de match een kwartier stil na problemen met Israëlische supporters. De bezoekende fans moesten de arena verlaten. Bij de hervatting zette Hunt zijn bonusvrijworp (63-62) om maar daarna trokken de spelers een tijdje naar de kleedkamer. Er was last van gassen die de politie gebruikt had. De refs floten een kwartier later de match opnieuw op gang. Hapoel naderde nog tot 63-59 op 2’25” van de buzzer maar Ford, Mobley en Marnegrave hield de winst thuis. Woensdag ontvangt Charleroi in de tweede kwaliicatieronde de Deense kampioen Bakken Bears.

CHARLEROI: HAMMONDS 4-0, LIBERT 10-0, FORD 4-4, KATIC 9-2, MARCHANT 0-2, Hunt 3-7, Hervelle 2-2, Mobley 7-13, Marnegrave 0-4.

KWARTS: 21-19, 18-15, 14-14, 20-11.

Spirou Charleroi vs Hapoel Tel Aviv !!! Worldstaaaaaaaar ! Meilleur vidéo sur snap ; Alainkaban pic.twitter.com/RWXVXyYrVE — Taste (@Pacizer) 24 september 2018

Violents incidents impliquant les supporters de Tel-Aviv lors du match contre Charleroi. La police a dû utiliser des lacrymogènes. De nombreux supporters ont dû sortir de la salle. @RTBFinfo @RTBFsport @spiroubasket pic.twitter.com/KE6AiGDHzi — Thomas de Brouckère (@TomdeBrouckere) 24 september 2018

