Mode Geen plaats voor tegenstellingen tussen man en vrouw bij Gucci

Het excentrieke circus van creatief directeur Alessandro Michele streek voor een keer neer in de voormalige Parijse nachtclub Le Palace. Normaal toont Gucci zijn collecties in Milaan, maar een van de populairste merken van het moment koos dit keer voor de verrassing. Het werd een theatrale show vol glitter, vervaagde grenzen tussen wat mannen en vrouwen horen te dragen en met een muzikaal intermezzo van Jane Birkin. Er waren hoge onderbroeken in leer en handtassen in de vorm van het hoofd van Mickey Mouse, het klassieke Gucci-logo dook terug op, een vrouw droeg een kaketoe op haar schouder en er waren prints met daarop Dolly Parton. Het ging werkelijk alle kanten op, maar alle looks waren wel flamboyant en ademden een soort van seventies Hollywood vibe uit. Maakt het Italiaanse modehuis hiermee zijn ambitie waar om de grootste te worden en Louis Vuitton van de troon te stoten?