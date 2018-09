Make Belgium great again: Bilzen bereikt kaap 200 orgaandonoren

Beverst / Bilzen / Eigenbilzen / Grote-Spouwen / Hees / Kleine-Spouwen / Mopertingen / Munsterbilzen / Rijkhoven / Rosmeer / Spouwen / Waltwilder / Martenslinde / Hoelbeek - De oproep van Frances Lefebure tijdens de eerste aflevering van Make Belgium great again is niet in dovemansoren gevallen. De actrice riep Vlaanderen op zich massaal te laten registreren als orgaandonor. In tal van Vlaamse steden en gemeenten gingen de stadhuizen afgelopen zondag open om de nieuwe donors op te vangen. Zo ook in Bilzen, waar deze week de 200ste orgaandonor zich aanmeldde.

Birgit Thoelen, coördinator dienstverlening stad Bilzen: “De inwoners van onze stad hebben zich van hun warmste kant laten zien. Dat meer dan 200 Bilzenaren zich opgaven als orgaandonor doet ons erg veel plezier. Een registratie duurt amper vijf minuten maar is van levensbelang voor iedereen die op de wachtlijst staat voor een orgaantransplantatie.”

In principe is iedereen orgaandonor maar bij een overlijden is het voor de nabestaanden vaak een moeilijke beslissing om de organen van de overledene af te staan. Dankzij deze actie werden in totaal in Vlaanderen bijna 27.000 nieuwe orgaandonoren geregistreerd.