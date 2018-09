Marghem aan de tand gevoeld over Belgische blokkering Benelux klimaatdoelen

Brussel - België heeft een engagement om met de Benelux scherpere klimaatdoelen na te leven niet willen ondertekenen. Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) zal daar dinsdag over ondervraagd worden in de Kamer. Volgens De Morgen zou minister Marghem de tekst te laat hebben voorgelegd aan de Vlaamse regeringspartners.

Verschillende ngo’s, waaronder Greenpeace, WWF en 11.11.11., hadden de voorbije dagen kritiek op de Belgische houding in de zogenaamde “Talanoa-dialogen”, een initiatief om tussen verschillende landen te praten over scherpere klimaatdoelstellingen. Bedoeling was dat België samen met buurlanden Nederland en Luxemburg een verklaring met scherpere ambities zou ondertekenen.

“Op de dialoog die daarover gisteren (maandag) was gepland in Brussel, is onze verantwoordelijke minister niet opgedaagd en is er geen gezamenlijke verklaring getekend. Dat is beschamend”, zegt Lien Vandamme van 11.11.11. dinsdag in De Morgen.

“Geen vodje papier”

Het kabinet-Marghem ontkent in De Morgen evenwel dat er een probleem was. “De minister kon inderdaad op het laatste moment niet komen en stuurde een afgevaardigde, maar dat had alles te maken met de dringende persconferentie over de kerncentrales”, zegt woordvoerster Marie-Ange Dhondt. “Wat de Talanoa-dialoog betreft, is er wel degelijk een ministeriële overeenkomst waarin staat dat er in de komende weken een verklaring komt die meer uitgewerkt zal zijn. Die tekst zal worden aangepast zodat er ook een langetermijnvisie in staat.”

Intussen wijzen de Vlaamse regeringspartijen wel met de beschuldigende vinger naar Marghem. Zij zou de tekst te laat hebben voorgelegd. “Ze kan toch niet verwachten dat wij ons engageren zonder dat we de tijd krijgen de zaken te verifiëren? “, zegt een hooggeplaatste N-VA-bron. “Dit is geen vodje papier. Het blijven internationale akkoorden, die ga je niet rap rap ondertekenen.” Eenzelfde geluid valt te horen bij CD&V en Open Vld.

Marghem zal dinsdag in de bevoegde Kamercommissie over de kwestie ondervraagd worden.