Stoffel Vandoorne: "Hopelijk boeken we in Rusland opnieuw vooruitgang"

Na een beter raceweekend in Singapore hoopt onze landgenoot Stoffel Vandoorne om ook komend raceweekend in Rusland een stuk beter voor de dag te kunnen komen.

"Na de voorbije race hoop ik dat we in Rusland verder progressie kunnen boeken en vooruit kunnen blijven gaan," aldus Vandoorne. "Ook al was de kwalificatie in Singapore enigszins teleurstellend, we hebben opnieuw getoond dat onze racesnelheid sterker is. Het is dan ook belangrijk voor mij om op zaterdag een zo goed mogelijk resultaat te behalen om zo veel mogelijk kans te maken op zondag."

Na enkele erg moeilijke raceweekends verliep het in Singapore opnieuw een stuk beter voor Vandoorne, al was er dus wel ruimte voor verbetering tijdens de kwalificatie op zaterdag. Die moet stukken beter verlopen indien Vandoorne op zondag wil strijden voor de punten.

"Ik voelde me erg comfortabel in de wagen. We beschikten over de snelheid en ik kon blijven pushen. In Rusland zal de strategie en bandenslijtage opnieuw zeer belangrijk zijn tijdens de race. We zullen tijdens de oefensessie op vrijdag heel goed de slijtage van de hypersofts moeten kunnen inschatten."

Ondanks de betere ervaring en performantie in Singapore betekent dat nog niet dat McLaren ook in Rusland competitiever voor de dag zal komen. De karakteristieken van het circuit in Singapore pasten veel beter bij de McLaren MCL33 dan dat het circuit in Sochi dat is.

"Op het vlak van performance zal het circuit in Rusland niet hetzelfde betekenen als dat van Singapore, aangezien de layout van het circuit erg verschilt en het een uitdagende configuratie is. Ik focus me echter op iedere individuele race, ik bekijk het van race tot race," aldus Vandoorne. "Hopelijk kennen we een vlotte en probleemloze vrijdag zodat we het weekend sterk kunnen start en uit iedere sessie het maximale kunnen halen."

