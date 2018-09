Het debat in Zonhoven: geen autovrij, wel autoluw centrum

Precies twintig jaar geleden is het centrum van Zonhoven heringericht. Toen al vroegen velen zich verbaasd af waar auto’s en fietsers precies moesten rijden. Nu is het verkeer nog veel drukker en groeit de roep om een nieuwe inrichting van de Dorps- en Heuvenstraat. De meeste partijen streven naar een autoluw centrum met meer groen en plaats voor voetgangers en fietsers. Maar een dossier is er nog niet. Dat is voor het volgende bestuur.

Verkeer dorpskerns

1 De centrumstraten Heuven- en Dorpsstraat zijn bewust chaotisch aangelegd. Vanaf de Genkerbaan is het moeilijk links afslaan en voor voetgangers en fietsers blijft het centrum onveilig.

“Echt onveilig is het niet want er gebeuren weinig ongevallen, maar er is wel een subjectief onveiligheidsgevoel”, weet verkeersexpert Sven Lieten (Zonshoven). “Het is inderdaad niet erg duidelijk waar de fietsers moeten rijden. Al van in het begin is de vraag gesteld: ‘Zijt ge niks vergeten?’. ...