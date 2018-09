Thierry Courtois over prijs van zoon: “Eerlijk gezegd had ik het verwacht”

Thierry Courtois genoot na het voetbalgala met volle teugen van een glas champagne op de afterparty. “Eerlijk gezegd was deze trofee toch verwacht”, aldus de vader van Thibaut.

“Als ouder kan je niet anders dan emotioneel reageren op deze nieuwe erkenning voor je zoon. Het is de bekroning van een goed seizoen bij Chelsea en een uitstekend WK. Deze trofee geeft het vorige seizoen nog meer kleur.”

“Nochtans was Thibaut er niet echt op gefocust. Hij was meer gebrand op de trofee van beste doelman op het WK in Rusland ...