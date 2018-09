“Afschakelplan is laatste redmiddel”

HASSELTFederaal energieminister Marie-Christine Marghem (MR) schuift de verantwoordelijkheid van het stroomtekort in de schoenen van Electrabel. Over concrete maatregelen om het tekort op te vangen kan ze nog niet spreken, en of het afschakelplan ook echt in werking zal treden is nog onduidelijk. “Geen paniek”, verzekert Ronnie Belmans van het onderzoeksinstituut EnergyVille in Genk. “Het afschakelplan treedt pas in allerlaatste instantie in werking.”