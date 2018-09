- Rusland neemt Syrisch luchtruim over - Iran bedreigt Israël en VS

moskou/damascus/teheranDe spanning in het Midden-Oosten is gisteren dramatisch gestegen met de Russische beslissing om een gesofisticeerd luchtafweersysteem te installeren in Syrië, en de Iraanse dreiging met represailles tegen Israël en de VS voor de aanslag van zondag op een militaire parade.