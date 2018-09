Hij werd op het WK in Rusland al uitgeroepen tot beste doelman, nu is Thibaut Courtois (26) ook door de FIFA op de prestigieuze Best FIFA Football Awards in Londen uitgeroepen tot Doelman van het Jaar. De Bilzenaar, die op het gala werd geflankeerd door zijn ouders glom van trots. “Ik ben ontzettend fier en gelukkig met deze trofee.”