HASSELT/GENK/BERINGENHet Nederlandse bedrijf Mega Food Stunter is sinds enkele weken ook in Limburg actief. In Hasselt, Genk en Beringen levert de firma pakketten van 100 kilo diepvriesvoedsel aan 100 euro per stuk. De prijsbreker wil de diensten uitbreiden naar heel België, zegt zaakvoerder Arie de Bock.