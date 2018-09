Voedselagentschap neemt 9 ton hamburgers in beslag

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft bij Viangro in Anderlecht 9 ton hamburgers in beslag genomen. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF maandagavond. Het bedrijf had volgens de RTBF 1.800 kilogram niet-conform vlees gemengd met 7.200 kilogram van een ander lot.

De controle van het FAVV vond plaats op 10 september. Volgens de controleurs zou bijna 2 ton vlees zes dagen na het slachten van de dieren niet verwerkt zijn. En bij een tweede controle een dag later stelden de controleurs vast dat dat vlees vermengd was in 7.200 kilogram vlees van een ander lot.

Volgens het bedrijf gaat het om een “menselijke fout” en heeft het betrokken vlees nooit de fabriek verlaten. Het in beslag genomen vlees kon gebruikt worden als diervoeder.