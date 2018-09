En dan moet één boer plots de pyjama gaan kiezen van kandidate ‘Boer Zkt Vrouw’: “Deze was voor het geval dat...”

Een Belgische (speed)date is één ding, maar een vakantie op de boerderij in Noorwegen, Canada, Australië en Duitsland zijn een andere kluif. Want dan leven de dames plots wel héél dicht bij hun boer. En daarvoor hebben de vrouwen heel wat dingen bij: van hun “werkbotten” tot een sexy pyjama.

Na vijf intense weken van een massale ontmoeting en speeddates waren de mannen klaar om terug op hun positieven te komen in hun eigen boerderij. Maar dan wel met hun drie favoriete dames natuurlijk. Want hen moeten ze dringend leren kennen, omdat er maar één dame uiteindelijk uitgekozen zal worden om hun harten te veroveren.

Jitse

Bij Jitse begon de aflevering in mineur: de 18-jarige Siska uit Denderbelle wou niet meer mee. Maar Dina’s charmante vraag kon de vierde keuze nog overtuigen: Emilie stapte verlaat ook het vliegtuig op naar de Noorse boer. Haar kregen we nog te zien, maar Marlies (19, Steenokkerzeel) en Christy (20, Kalmthout) nestelden zich alvast in het Noorse huis.

Foto: VTM

Bjorn

Bjorn heeft zijn dames al helemaal aan zijn lippen hangen. De verlegen Canadees weet Lore (25, Bornem) te doen trillen van zenuwen, terwijl Jolien (22, Beveren) zelfs haar vegetariër zijn even voor hem aan de kant wil schuiven. Zijn homemade honingwijn en een zelfgemaakte Canadese schotel zorgen ervoor dat ook Evelyn al half gewonnen is: “ Alleen al daarvoor zou ik hier komen wonen”, lacht ze.

Foto: VTM

Jan

Jan zijn vrouwen mogen dan misschien lijken op modellen, ze zijn er niet vies van om ook stevig de handen uit de mouwen te steken. “Je kan me altijd vinden om dirty jobs te doen”, lachte Romina (27 uit Dudzele) nog, toen ze vertelde hoe ze haar sexy lingerie achterliet en haar werkbotten meenam.

Maar de dames worden door boer Jan getrakteerd op iets veel stijlvollers: een helikoptervlucht over zijn landgoed en regio. En ook tijdens het werken overtreffen Romina (27, Dudzele), Laura (27, Gent) en Stephanie (28, Outer) de verwachtingen van Jan, en dat maakt het de cowboy natuurlijk niet gemakkelijk...

Foto: VTM

Jeroen

Met zweterige handjes en hoofdpijn stond Jeroen in Duitsland klaar om zijn erf - en zijn speciaal aangelegde terras - te laten zien aan de vrouwen. Hij doet dan ook alles om een goede eerste indruk te maken, en ontvangt de dames met zijn homemade honingwijn en een zelfgemaakte Canadese schotel. Evelyn is al half gewonnen: “ Alleen al daarvoor zou ik hier komen wonen”, lachte ze.

En ’s avonds? Dan maakt hij natuurlijk van de gelegenheid gebruik om zijn Joëlle (23, Londerzeel), Severien (23, Kalken) en Jits (24, Jabbeke) met een kusje onder te stoppen. In de slaapkamer, maar wel met een opgezet tweekoppig kalf dat toekijkt. Al wordt het wel wat warmer als er één van hen aan Jeroen vraagt om haar pyjama te komen uitkiezen...

Foto: VTM

Manu

Wie zich afvraagt hoe het gaat met “de vrouwen van Manu”, zal volgende week moeten kijken. Dan krijgen we te zien hoe het Rita (51, Burst), Christine (49, Nieuwkerken-Waas) of Hilde (49, Heusden-Zolder) vergaat in Zuid-Afrika.

‘Boer Zkt Vrouw’, VTM, 20.35 uur.