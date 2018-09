BrusselMinister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft zich voor zijn laatste Septemberverklaring niet ingehouden. Hij las gisteren 43 pagina’s voor over wat de oppositie afdeed als “gestoef”. In elk geval is de begroting voor 2019 in evenwicht en ligt er 580 miljoen euro op tafel voor nieuw, structureel beleid, waarvan 200 miljoen voor Welzijn.