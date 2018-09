Modric is “Speler van het Jaar” en verbreekt als eerste tienjarige dominantie van Ronaldo en Messi

De Kroaat Luka Modric is maandag in Londen tijdens de uitreiking van The Best FIFA Football Awards verkozen tot beste speler van het afgelopen seizoen. Voor het eerst sinds 2007 werd een van de twee belangrijkste individuele onderscheidingen toegekend aan iemand anders dan Lionel Messi of Cristiano Ronaldo.

Modric kreeg de prijs uit handen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De 33-jarige middenvelder van Real Madrid won afgelopen seizoen met zijn team voor de derde keer op rij de Champions League en haalde met Kroatië de finale van het WK. Modric verliet Rusland toen met de trofee van beste speler. De Portugees Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus) en de Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool) waren de andere kanshebbers. Eden Hazard (Chelsea) en Kevin De Bruyne (Manchester City) zaten bij de tien genomineerden, maar haalden de shortlist (met drie) niet.

De Braziliaanse Marta (Orlando Pride) ging bij de vrouwen met de trofee aan de haal. De Noorse Ada Hegerberg (Lyon) en de Duitse Dzsenifer Marozsan (Lyon) waren de andere kanshebsters. Marta had een een groot aandeel in de Braziliaanse eindzege in de Copa América Femenina van dit jaar.

Het publiek (dat online kon stemmen), journalisten en de aanvoerders en coaches van de nationale ploegen konden hun stem uitbrengen. Zij keken naar de prestaties tussen 3 juli 2017 en 15 juli 2018.

In 2018 waren The Best FIFA Football Awards aan hun derde editie toe. Ronaldo ging de twee vorige jaren met de prijs van beste speler aan de haal. De jaren daarvoor organiseerde de FIFA het voetbalgala samen met de Gouden Bal. Toen ging die award telkens naar Ronaldo of Messi. De Braziliaan Kaka won in 2007 de Gouden Bal. Nadien ging elke belangrijke internationale trofee steeds naar Ronaldo of Messi.